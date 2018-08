Rivoluzione traffico e viabilità, ecco cosa cambia a Sestu

Il vice sindaco Massimiliano Bullita illustra le principali novità che entreranno presto in vigore

Di: Alessandro Congia

Risolvere e alleggerire i punti critici di snodo cittadino, così da creare meno disagi per gli automobilisti: “A brevissimo la via Labriola diventerà a senso unico con ingresso dalla via San Gemiliano e uscita sulla via Andrea Costa – fa notare il vice sindaco, Massimiliano Bullita - diretta conseguenza anche la via Aldo Moro diventerà a senso unico con entrata dalla via Costa e uscita sulla via Labriola. Altro cambiamento è l’inversione del senso unico della via Nuova e della via Udine per rendere più funzionale la circolazione nell’immediato ma anche in previsione del ripristino del doppio senso nella parte iniziale della via Fiume (tratto tra via Gorizia e Piazza San Salvatore) non appena verrà realizzato il marciapiedi laddove c’erano le transenne, e verrà aperta la via Monteverdi i cui lavori inizieranno a settembre e che consentirà di eliminare il traffico pesante da via San Salvatore”.

Uno studio intercomunale dell’università di Cagliari che ha esaminato il traffico e i punti critici della circolazione, ha rilevato che le intersezione sui due ponti di via Gorizia e via Parrocchia generano un numero di sinistri preoccupante, inoltre in diverse fasce orarie durante la giornata si presenta il congestionamento della via Giulio Cesare: “Per ovviare a questa situazione – sottolinea Bullita - si sta studiando una soluzione che possa risolvere tali criticità, allo state attuale si sta verificando la possibilità di invertire il senso di marcia della via Scipione e della via Giulio Cesare ed eventualmente far diventare a senso unico i due ponti così da innescare un senso di circolazione rotatorio. La componente che più ci preoccupa è la velocità di percorrenza delle strade a tal proposito si sta lavorando a soluzioni che presto troveranno attuazione”.