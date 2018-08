Auto invade la corsia opposta e si schianta contro un'altra vettura: grave un pensionato

L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di ieri due auto si sono scontrate sulla Strada provinciale 29, all’altezza del chilometro 18.29, nel territorio comunale di Orroli.

Nello specifico, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, un’auto, Renault Clio, proveniente da Siurgus Donigala condotta da un pensionato di Orroli, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta fino a collidere contro una Fiat Qubo proveniente dal senso opposto, condotta da un pensionato originario del paese, ma residente nella Penisola con a bordo altri passeggeri.

Sul posto sono prontamente intervenuti i militari delle Stazioni Carabinieri di Orroli, Nurri, Gergei e dell’Aliquota Radiomobile. Sul luogo dell’incidente anche il personale del 118 che ha richiesto l’immediato intervento dell’elisoccorso per il trasporto urgente dell’autista della Renault Clio presso l’ospedale Brotzu di Cagliari poiché in gravi condizioni. La sua prognosi è riservata. L’altro conducente è stato invece accompagnato a bordo di ambulanza all’ospedale di Isili per gli accertamenti del caso.

Continua il lavoro dei Carabinieri della Stazione di Orroli per definire la dinamica del sinistro.