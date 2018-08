Sabato 1 settembre la rassegna delle “Pariglias”

La manifestazione equestre è inserita all’interno dei festeggiamenti per Santu Antineddu

Di: Antonio Caria

In questi ultimi anni, Pozzomaggiore sta avendo un occhio di riguardo verso il settore equestre. Una particolare attenzione che ha dato i suoi frutti nel corso di quest’anno con la partecipazione dei cavalieri locali alla Cavalcata Sarda di Sassari, dopo un’ assenza di 22 anni.

Un paese che vive anche di ardia: basti citare quelle per San Pietro e San Costantino che ogni hanno vengono seguite da una marea di turisti provenienti da ogni parte dell’isola. Ma cavallo significa anche pariglie.

E saranno proprio queste le protagoniste della giornata di sabato 1 settembre dalle 18.30, con i cavalieri provenienti da Padria, Bonorva, Bonnanaro, Ittiri, Oristano, Ollolai, Assemini, Norbello e Giara Club di Oristano che si cimenteranno in spericolate esibizioni acrobatiche che daranno vita a uno spettacolo denso di emozioni per gli appassionati di equitazione e non solo.

Ad allietare la serata, Angelo Masia, famoso domatore e maestro di equitazione di Bonnanaro che, ormai da qualche anno, si è cimentato nelle vesti di speaker. Le pariglie saranno annunciate il gruppo “Tamburini e Trombettieri” di Oristano. L’evento è inserito all’interno dei festeggiamenti per Santu Antineddu.