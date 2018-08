Pozzomaggiore in festa per Santu Antineddu

Pariglie, ardia e serata folk per due giorni di festeggiamenti predisposti dal Comitato e dai fedales del 1989

Di: Antonio Caria

Dopo il successo dell’edizione numero 96 della Sagra di San Costantino dello scorso mese di luglio, Pozzomaggiore si prepara a festeggiare Santu Antineddu. I festeggiamenti avranno inizio venerdì 31 agosto alle 18.00 con la partenza delle bandiere dalla sede dell’obriere maggiore verso la Chiesa parrocchiale di San Giorgio.

Dopo aver prelevato il clero, si proseguirà in direzione del Santuario di San Costantino nel cui piazzale, dopo la celebrazione dei Vespri solenni e della Santa Messa, gli spari dei fucilieri daranno avvio all’attesa ardia. Alle 22.00 si terrà il concerto del gruppo “Lu Monti” seguito da Dj Set.

Sabato 1 settembre alle 8.00, nuova funzione liturgica nel Santuario di San Costantino. Alle 10.00 si ripeterà il rito della partenza delle bandiere dalla sede dell’obriere maggiore in direzione della Parrocchia per il prelevamento del clero in direzione del Santuario. All’arrivo, la fucileria darà inizio all’ardia. Al termine avrà luogo la processione dei Santi che si concluderà con una nuova ardia annunciata, sempre, dai fucilieri e dalla celebrazione della Santa Messa.

Alle 17.30 spazio all’ardia de Santu Antine, stavolta corsa dae sos Pitzinnos. Alle 18.30 spazio alla rassegna delle “Pariglias” con i cavalieri di Padria, Bonorva, Bonnanaro, Ittiri, Oristano, Ollolai, Assemini, Norbello e Giara Club di Oristano. Alla manifestazione, presentata dallo Speaker di Bonnanaro Angelo Masia, sarà presente il gruppo “Tamburini e Trombettieri” di Oristano.

Alle 22.00 la chiusura dei due giorni di festa con una serata folk, presentata da Lucia Cossu, alla quale parteciperanno i gruppi “Santu Juanne Battista” di Mara e “Ballerinas Sindiesas” di Sindia accompagnati all’organetto da Alberto Caddeo. In programma anche le esibizione delle due formazioni coristiche locali, il “Cuncordu Planu de Murtas” e il “Coro di Pozzomaggiore”.