Domenica 26 agosto la “Passeggiata al chiaro di luna”

L’appuntamento è promosso dalla Pro loco e dal Comune

Di: Antonio Caria

Continuano gli appuntamenti estivi a Bonnanaro. Domenica 26 agosto, grazie all’interessamento dell’Amministrazione comunale e della Pro loco, è stata promossa una “Passeggiata al chiaro di luna” che avrà luogo a Bega.

Il programma prevede, alle 18.00, il raduno presso i locali del Centro sociale dove sarà offerta una merenda ai partecipanti. Subito dopo ci si sposterà in macchina in direzione del sito per la visita del nuraghe a corridoio. In programma anche una passeggiata con intrattenimento a sorpresa. La serata si concluderà con un rinfresco presso il punto di sosta di Bega.

Le adesioni dovranno essere comunicate entro venerdì 24 agosto al numero di telefono 3911688590 o all’indirizzo di posta elettronica prolocobonnanaro@tiscali.it. La quota di adesione è di 10 euro per gli adulti e di 5 per i ragazzi fino ai 12 anni.

Gli organizzatori consigliano il possesso delle torce, acqua e calzature adatte. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da destinarsi mentre gli iscritti saranno rimborsati.