Sabato 25 agosto “Ballende e Cantende in sas carrelas”

L’evento è promosso dal gruppo folk Monte Arana

Di: Antonio Caria

Sabato 25 agosto dalle 19.00, il paese di Bonnanaro si trasformerà, per una notte, nella capitale del folklore grazie a “Ballende e Cantende in sas carrelas”, manifestazione voluta dal gruppo folk Monte Arana presieduto da Antonio Mangiardi in collaborazione con la Pro loco e l’Amministrazione comunale.

Lo spettacolo itinerante, che si dislocherà tra le vie Cavour, Torino, Piazzetta Via La Marmora e Piazza San Giorgio, vedrà protagonisti, oltre ai padroni di casa, anche i gruppi folk “Santu Jacu” di Ittireddu e “Beata Vergine del Rimedio” di Ozieri. Prevista anche la presenza del coro “Sa Cantoria de su Tuffudesu” di Osilo. La partenza e l’arrivo avranno luogo in piazza San Giorgio.

Il gruppo folkloristico, nato un paio di anni fa, è già attivo nel panorama folkloristico regionale. Ha già avuto modo di sfilare in occasione della Cavalcata Sarda 2018 e del Redentore 2016. Un gruppo di una quindicina di componenti che ha l’obiettivo di promuovere le tradizioni locali fuori dal loro paese.