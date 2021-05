Sassari. Il sindaco Nanni Campus firma ordinanza per prescrizioni antincendio

Proprietari e conduttori di aree verdi incolte dovranno tenerle pulite. Per i trasgressori sanzioni fino a 500 euro

Di: Giammaria Lavena

Il sindaco Nanni Campus ha firmato questa mattina l'ordinanza sulle prescrizioni antincendio. Nel documento si prevede l'obbligo, per tutto il periodo ad alto rischio incendio (dal primo giugno fino al 31 ottobre), per tutti i proprietari o conduttori di aree verdi incolte nel territorio comunale, in prossimità di zone abitate, di mantenere l'area pulita e ordinata.

Dovranno provvedere allo sfalcio ripetuto dell'erba e al contenimento di alberi, arbusti e siepi entro il confine della proprietà; gli stessi, così come i consorzi delle strade vicinali devono ripulire da fieno, rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili o vetrosi, l’area limitrofa a strade pubbliche per almeno tre metri e realizzare, lungo il perimetro di confine, fasce protettive di larghezza non inferiore a cinque metri.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa fino a 500 euro.