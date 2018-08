Croce capovolta sul Bastione: “Gesto insano in una città vandalizzata”

Il monumento di Castello è sempre più considerato come terra di nessuno

Di: Alessandro Congia

Sul Bastione di Saint Remy spunta un grande crocefisso capovolto: è alto più di un metro e, stando alle segnalazioni, svetterebbe da qualche giorno sulla terrazza più estesa e panoramica di Cagliari. La marachella di un giovanissimo, insomma una bravata di mezza estate o qualcosa di più?

Di sicuro, il segno inequivocabile che il Bastione di Sant Remy, in questi giorni, è nuovamente terra di nessuno, Perché, seppur quasi del tutto restaurato, specialmente in prossimità delle festività, viene puntualmente danneggiato. Ed in parte è come una latrina. Insomma, un vero peccato. Ora c’è anche chi si arrampica per issare una grande croce capovolta, simile a quei bei crocefissi situati nelle chiese, alti più di 1 metro.

A segnalare all’associazione guide turistiche il “misfatto”, un residente del Castello, che dalla propria abitazione ha notato la croce capovolta sul Bastione.

Non è più concepibile che chiunque faccia quel che vuole al Bastione, arrecando danni e offendendo la città, la sua / nostra cultura. Che fine avranno fatto le telecamere che dovevano impedire la vandalizzazione di questo sito? Ed anche quelle che dovevano impedire la vandalizzaziome delle statue delle stagioni del Giardino Pubblico. Nessuno interviene, a quanto pare. Conseguenza: la città soffre ed i suoi monumenti pure. Non è un bello spettacolo per i turisti e per i cittadini desiderosi di godere della bellezza di una città troppo stesso violentata nell’indifferenza generale.