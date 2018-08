Ponti in Sardegna, rischio crolli. Deidda: “La situazione è allarmante”

Un breve dossier fotografico mette a nudo solo alcune criticità presenti nell’Isola

Di: Alessandro Congia

Alcuni scatti fotografici del deputato sardo di Fratelli D’Italia, Salvatore Deidda, mostrano soltanto alcune criticità sui viadotti sardi: “Questo è quello che si può ammirare nella strada Nuoro-Olbia, all’altezza della cementeria di Siniscola. Non vogliamo creare allarmismi – dice l parlamentare - ma far capire che nonostante non abbiamo un km di Autostrade, la Sardegna ha bisogno di infrastrutture e non va dimenticata o lasciata indietro. Le Province non hanno né soldi né oramai il personale. Cosa si fa? Oltre a proporre una commissione d'inchiesta con il censimento di tutte le infrastrutture (non esiste uno studio simile) ma anche una rivisitazione delle competenze e tempi rapidi di realizzazione. E ancora, altro esempio è il ponte di Santa Chiara, Ula Tirso. L'Unione dei Comuni del Barigadu ha più volte chiesto di intervenire. I sindaci hanno a più riprese protestato. La Provincia, ente che dovrebbe occuparsi della strada, ha emesso l'ordinanza di chiusura e poi ha garantito l'intervento entro questa primavera scorsa passata. Risultato. Niente – conclude Salvatore Deidda - sono troppe le strade provinciali abbandonate”.