Alcol e droga, controlli a tappeto sulle strade del Sulcis: ecco il bilancio dei Carabinieri

L'obiettivo dei militari dell'Arma è di sanzionare i comportamenti di guida più pericolosi e contrare l'uso di droghe.

Di: Alessandro Congia

Nella settimana in corso, in occasione dell'esodo di Ferragosto, la compagnia di Carbonia ha messo in campo pattuglie supplementari allo scopo di garantire il massimo scorrimento dei veicoli in condizioni di sicurezza, sanzionando i comportamenti di guida più pericolosi e contrastando l'uso di droghe.

Nel corso del servizio sono state deferite in stato di libertà 4 persone, controllate complessivamente 50 persone e 39 veicoli, elevando due contravvenzioni al codice della strada con il ritiro di 2 patenti. In particolare un 23enne di Carbonia, disoccupato, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, controllato da una pattuglia dell'aliquota Radiomobile nei pressi della sua abitazione, a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di modica quantità di hashish, sostanza da taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga; nelle ultime ore, ad essere denunciato sempre per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, è stato un giovane di 22 anni, originario di Carbonia ma domiciliato a Narcao, operaio, con precedenti di polizia. I carabinieri di Narcao, a seguito di pregressa attività info-investigativa hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico del giovane che è stato sorpreso in casa con 28 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un tritaerba e materiale vario per il confezionamento della droga.

Un 50enne carlofortino, operaio e con precedenti di polizia, è stato deferito per il reato di falsità materiale; fermato a bordo di un autocarro di proprietà dai carabinieri della stazione di Carloforte, all'atto del controllo, l'uomo ha esibito ai militari una carta di circolazione con il tagliando di revisione visibilmente alterato. Gli immediati accertamenti hanno permesso di verificare infatti che la revisione era scaduta nel 2016.

L’uomo è stato denunciato e il mezzo è stato sospeso dalla circolazione. Infine, un 31enne di Iglesias, pizzaiolo, è stato deferito dai militari della stazione di Sant'Antioco, poiché, nonostante L'alt intimatogli, ometteva di arrestare la marcia del veicolo; fermato poco dopo in località Santa Caterina, è stato sottoposto ad accertamento etilometrico a seguito del quale veniva sorpreso con un tasso alcolemico superiore al limite consentito, per cui gli operanti procedevano al ritiro della patente di guida e al sequestro amministrativo dell'auto.