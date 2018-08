Guida in stato di ebrezza: patente ritirata a un 20enne

In occasione della festività di Ferragosto i controlli alla guida in stato di ebrezza si intensificheranno per tutta la settimana

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Nuoro, a seguito dei numerosi controlli già effettuati nei giorni scorsi lungo le arterie principali del territorio finalizzati a scongiurare la guida in stato di ebrezza, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, con il conseguente ritiro della patente, un ragazzo del capoluogo barbaricino poiché alla guida in evidente stato di ebrezza.

Il giovane infatti è stato trovato con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

