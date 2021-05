Maracalagonis. La rabbia della sindaca: “Quando andate via dopo una giornata di mare, è brutto lasciar pulito?”

"Denuncerò chi inquina alla Procura della Repubblica"

Di: Redazione Sardegna Live

“Come è bella la libertà, la zona bianca, la spiaggia e il mare. Ma quando andate via dopo una giornata di mare, è brutto lasciar pulito?”. Inizia così il post pubblicato su Facebook dalla sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda, indignata per lo scenario di degrado e sporcizia sulle spiagge.

“Un gesto da cretini – continua la prima cittadina - perché non posso definire in un altro modo le persone che lasciano i ri­fiuti sulle coste o per la strada, vio­lando le regole del senso civico e del rispetto delle leggi”.

“Un atto vergognoso, inaccettabile che tra i frequentatori della spiaggia ci sia chi non ha il minimo riguardo per l’ambiente e abbandoni così i rifiuti. Manca il buon senso, il rispetto”, sottolinea Fadda che annuncia: “Denuncerò alla Procura della Repubblica coloro i quali inquinano. Non solo. Chiederò un tavolo tecnico stamane con tut­te le forze di polizia per scongiu­rare atti di inciviltà che, purtroppo, danneggiano la nostra comunità”.

“Il Codi­ce Penale, in materia di reati am­bientali – scrive infine - mette alla sbarra e sanzio­na pesantemente gli autori di tali crimini. Da due a sei anni e multa da 10.000 a 100.000 euro per chi abusivamente cagiona un danno ad aria, acqua, suolo o sottosuolo”.