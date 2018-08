Uffici comunali chiusi per Ferragosto

Lo ha deciso, con un’ordinanza, il Sindaco Vincenzo Dore

Di: Antonio Caria

Il Comune di Torralba rimarrà chiuso per tre giorni per il periodo di Ferragosto. Lo ha deciso il Sindaco Vincenzo Dore che, con un’ordinanza, ha stabilito la chiusura degli uffici comunale per le giornate del 15, 16 e 17 agosto.