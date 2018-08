Al via “Corpi in Movimento – Le Piazze che danzano”

Dal 23 agosto al 10 ottobre una serie di iniziative con importanti artisti e compagnie di fama internazionale

Di: Antonio Caria

Entra nel vivo “Corpi in Movimento – Le Piazze che danzano”, festival sassarese della danza più ricco di appuntamenti a livello nazionale. Dopo l’anteprima del 22 luglio, la manifestazione sarà inaugurata ufficialmente il 23 agosto alle 19.00, 19 in Piazza Dettori (a Santa Maria di Pisa) con gli spettacoli “Evolution” di Angelo Egarese, e “Nachtfalter” del coreografo sardo Andrea Dore.

L’appuntamento è inserito all’interno della sezione speciale dedicata alle “Periferie urbane-giovani under 35” che, grazie al progetto S’Illumina promosso da SIAE e Mibact, consentirà di animare le piazze della città con appositi spettacoli di danza “

Un progetto che vuole garantire la presenza di coreografi provenienti dalle diverse zone d’Italia. Per l’occasione, Egarese rappresenterà il centro-nord, Daria Greco il sud-Italia e Salvo Lombardo gli artisti con importanti esperienze all’estero.

Gli altri appuntamenti dedicati alle figure emergenti si terranno il 30 agosto in Piazza Aldo Moro (a Carbonazzi) con Filippo Stabile e Noemi Ravot, e il 6 settembre in Piazza Santa Caterina con Lucrezia Maimone.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Danzeventi con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Sassari, del sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, del Mibact e della Fondazione di Sardegna.

Intanto è iniziata dall’1 agosto la campagna abbonamenti per le date a teatro di Corpi in Movimento 2018. Il programma prevede il 9 settembre a Palazzo di Città la composizione dal titolo “Riflessi”, della la Compagnia Danza Estemporada. L’11 settembre al Verdi arriva la compagnia israeliana “Liat Dror & Nir Ben Gal Dance Company” con “All’arrabbiata – A silent heart in a noisy world” (non incluso in abbonamento). Tutti gli altri spettacoli si terranno al Civico.

Il 22 settembre il BTT Balletto di Torino presenterà “Il corpo sussurrando”; il 23 la Compagnia Arabesque proporrà “Carmina Burana”; il 24 Versilia Danza porterà in scena “Egon”. L’1 ottobre l’appuntamento è con Convergenze della E.sperimenti Dance Company, il 3 con “TartArt” di Ariella Vidach, il 9 arriva “Nudo” a cura di Daniele Cipriani Entertainment e il 10 ottobre la chiusura con la performance “Casual Bystanders” della Compagnia Chiasma di Salvo Lombardo.

Per i primi cinquanta abbonamenti è previsto un prezzo speciale. Per maggiori informazioni contattare danzeventi@gmail.com o chiamare il numero 3406517531.