Villasor. Violenta lite nel centro di accoglienza: aggressione a colpi di forbici e bastone

I Carabinieri denunciano due giovani

Di: Redazione Sardegna Live

Aveva colpito alla testa, con un bastone metallico, il suo più giovane connazionale che a sua volta aveva risposto colpendolo con un paio di forbici a una mano e alla schiena. Protagonisti della violenta lite scoppiata lo scorso 27 marzo due gambiani, rispettivamente di 28 e 22 anni, entrambi ospiti della casa di accoglienza per immigrati stranieri “Cooperativa Silvia”, situata a Villasor. I giovani erano stati medicati all’ospedale Civile di Cagliari Brotzu e al Policlinico di Monserrato e dimessi con 7 e 10 giorni di prognosi.

Ieri, a conclusione delle indagini, i gambiani sono stati denunciati dai Carabinieri di Villasor alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per percosse e lesioni.

Gli oggetti utilizzati come armi improprie erano stati rinvenuti e posti in sequestro dai militari intervenuti. La lite per fortuna non aveva avuto conseguenze peggiori ed era stata contenuta dall’intervento di alcuni ospiti e degli operatori della struttura.