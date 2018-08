Affonda imbarcazione: due morti a Castelsardo

Sul posto operano i carabinieri e la Capitaneria di porto

Di: Redazione Sardegna Live

Un'imbarcazione è affondata questa mattina nelle acque antistanti il litorale di Lu Bagnu, a Castelsardo.

Nell’incidente hanno perso la vita due persone la cui identità non è stata ancora resa nota.

Secondo quanto ricostruito, la barca sarebbe colata a picco in località Rasciada, sul litorale sassarese.

Il cadavere di una delle vittime è stato rinvenuto sugli scogli. Una seconda persona, inizialmente data per dispersa, è stata trovata priva di vita all'interno della stessa imbarcazione.

Sul posto stanno operando i carabinieri, i tecnici della Scientifica, i Vigili del fuoco e la Capitaneria di Porto.

Il cadavere della prima vittima e' stato scoperto alle 8.30 di questa mattina sugli scogli da una pattuglia della capitaneria di Porto Torres. A circa 150 metri dalla scogliera di Rasciada, c'era un'imbarcazione a motore di 6 metri semiaffondata, probabilmente finita in una secca nella notte.

Gli uomini di una motovedetta e i vigili del fuoco, durante una successiva immersione, hanno trovato il secondo cadavere, rimasto intrappolato all'interno della barca.

La prima vittima è già stata identificata, l'altra non ha ancora un nome, ma non si tratterebbe di turisti.

Sono in corso le indagini per ricostruire le ultime ore di vita delle vittime e le cause esatte della morte, oltre alla dinamica dell'incidente in mare.