Alt alla vendita di alcolici oltre le 22.00

Proseguono i controlli notturni della Polizia Municipale sul rispetto dell’ordinanza del Sindaco

Di: Redazione Sardegna Live

Due market del quartiere Stampace sono finiti nei guai, quando ad un controllo da parte degli agenti della Polizia Amministrativa , i titolari degli esercizi sono stati sorpresi a vendere per asporto bevande alcoliche in bottiglie di vetro oltre le 22. Per loro è scattato il verbale e, non essendo stata la prima volta ad essere stati beccati a commettere la medesima violazione, verranno segnalati alle Attività produttive per la prevista sospensione dell’autorizzazione commerciale.

Sono state controllate diverse attività commerciali e tra queste un bar non è risultato in regola con l’occupazione del suolo pubblico; è stato sanzionato, e dovrà evitare ulteriori violazioni analoghe per non incorrere nella chiusura temporanea dell’attività.

I controlli pianificati della Municipale proseguiranno per tutta la stagione estiva.