Identidades 2018: il più grande evento sui Carnevali del Mondo

Vi aspettiamo domani a Fonni per vivere la magia di un rito senza tempo.

Di: Redazione Sardegna Live

Andrà in scena domani “Identidades 2018”, il più grande evento estivo dedicato ai Carnevali del Mondo.

Lo scopo è incentrato alla conoscenza e allo studio sul mondo delle tradizioni carnevalesche mondiali, con relatori antropologi, studiosi e membri di associazioni a livello internazionale che partecipano attivamente alla promozione e alla valorizzazione del tradizioni carnevalesche nel mondo.

Ma non solo, Identidades, come spiegano gli organizzatori, vuole portare alla più viva conoscenza con l'organizzazione di Festival Internazionali con la presenza di gruppi che rappresentino le diverse culture carnevalesche tradizionali in ambito mondiale, cosi facendo conoscere a pieno le proprie tradizioni e instaurando un rapporto e confronto tra i diversi gruppi che si ospiteranno in diverse manifestazioni, dando l'opportunità al visitatori nei vari eventi futuri di poter godere non solo di uno spettacolo dai mille colori ma anche di poter conoscere da vicino tutte le sfumature culturali dei più belli e variopinti carnevali tradizionali della Sardegna, Europei e Mondiali.

IL PROGRAMMA

Sabato 4 Agosto ore 9.30

Museo della Cultura Pastorale - 3°Convegno “Andelas de Identidades”

“Affermazione dei valori culturali dei popoli attraverso il Carnevale”

h. 9.30: Saluti delle autorità Sindaco di Fonni Daniela Falconi; Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

della Regione Autonoma della Sardegna On. Giuseppe Dessena; Vice Presidente del Consiglio Regionale della Regione Autonama della Sardegna On. Eugenio Lai; Rappresentante Ass. Urthos e Buttudos; Vice Presidente FECC Quentin Hirche.

Apertura dei lavori con i seguenti relatori: Coordinatore Prof.ssa Rita Maria Porcu; “Presentazione del tema Identidades 2018” Dott. Alessandro Testa “Mascheramenti zoomorfi carnevaleschi: breve excursus dalle origini al contemporaneo riadattamento in chiave identitaria” Dott. Eliyahu Eduardo Munoz Presidente Fondacion Carnaval Colombia

“The sustainable cultural entrepreneurship resource for pedagogical strengthenining

and tourism of 21st Century - FOCNC COLOMBIA”; Dott. Daniele Menoni “La tradizione del Carnevale di Suvero”; Dott. Antonio Valiante “Una tradizione del Molise: il Carnevale di Jelsi”

Federico Saba “Cambas de Linna: settant’anni di Carnevale” Dott.ssa Rita Jensen

”Dunkelfollet of Denmark” Alessandra Gontier “Il Carnevale di Venezia tra passato e presente”

Dott. Massimiliano Rosa “Carnevale nel mondo: quel tempo umano del Caos, della rigenerazione e della rinascita. Paralleli linguistici del suo significato” Dott. Paris Laliotis “Medusa: the moster, the mask,the myth” Dott. Quentin Hirche Vice Presidente FECC “Carnival German Tradition: musicaly theme” Dott.Mirel Remescu - Centre Cultural Petre Tutea “UrzelnZunftKlausenburgh- Siebenburgische tradition - Transilvania”

Sabato 4 Agosto Ore 17.00

Tragitto Sfilata - Inizio Via Umberto - Fine Piazza Europa

3° Identidades Mask Festival

Grande Sfilata delle Maschere Tradizionali con i seguenti gruppi

Fonni - Urthos e Buttudos

Fonni - Sas Mascheras Limpias

Colombia - FOCNC Division Carnival

Danimarca - Dunkel Follet Città di Aalborg

Grecia - Medusa Mask G86

Germania - Cottbuser Narrenweiber Città di Cottbus

Romania - Mask of Petre Tutea

Gruppo maschere Veneziane - MasquAoste

Suvero(Liguria) - Carnevale Belli e Brutti

Jelsi(Molise) - La ballata dell’uomo orso

Orani - Su Bundu

Ottana - Merdules Bezzos

Samugheo - Mamutzones Antigos

Ula Tirso - Urtzu e Sos Bardianos

Gavoi - Sos Tumbarinos

Teti -Su Sennoreddu

Sarule - Maschera Gattu

Sorgono - Is Arestes e S’Urtzu Prestitu

Guspini - Cambas de linna

Oristano -Tamburini e Trombettieri

Neoneli -Maschera de Cuaddu

INOLTRE SFILERANNO I SEGUENTI GRUPPI FOLK INTERNAZIONALI

DEL BRATHALLOS FOLK FONNI





Spagna -Gruppo Folk Ortzadar di Pamplona

Messico -Gruppo balletto Folklorico Tapatio

Taiwan -Gruppo firefly children’s dance company





Ore 22.00 - 8° “Brathallos Folk Fonni”

Festival Internazionale del Folklore

Piazza della Basilica dei Martiri