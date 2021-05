Castiadas. Trovato alla guida ubriaco: denunciato un pescatore

E' stato fermato dai Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Castiadas, in località Olia Speciosa nei pressi della filiale del Banco di Sardegna, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito, durante normali controlli alla circolazione stradale, hanno fermato una Fiat Grande Punto condotta da un pescatore 57enne, con precedenti denunce a carico.

L’uomo, sottoposto ad accertamento etilometrico, è risultato essere positivo con un tasso alcolemico pari a 1,29 g/l alla prima prova e 1,44 g/l alla seconda. Le due prove sono previste per ridurre il possibile margine di errore. Il 57enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, con sanzione accessoria del ritiro della patente e la decurtazione di punti 10.