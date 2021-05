Da lunedì Sardegna in zona bianca. Intanto, l’ingresso nell'Isola è consentito solo con il green pass

Le regole nazionali prevedono spostamenti liberi tra regioni gialle o bianche, mentre Solinas va controcorrente: firmato due ordinanze che prorogano le misure anti Covid per chi sbarca

Di: Redazione Sardegna Live

Da lunedì 31 maggio la Sardegna passerà in zona bianca. Da domani, dunque, non ci sarà il coprifuoco, ma resteranno l’obbligo di mascherina e distanziamento.

Intanto, per quanto riguarda l’ingresso nell’Isola, il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ha firmato due ordinanze che prorogano le misure anti Covid per chi sbarca. In questo modo il Governatore ha deciso dunque di non adeguarsi alle regole nazionali che prevedono spostamenti liberi tra regioni gialle o bianche.

L'ordinanza è stata prorogata di altre due settimane, sino al 15 giugno.

Resta l'obbligo per i passeggeri di registrarsi nella piattaforma Sardegna Sicura e - si legge nell'ordinanza - "i passeggeri che non sono ancora in possesso della certificazione verde possono dare atto: A) dell'avvenuta vaccinazione. Per avvenuta vaccinazione si intende il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per il soggetto interessato o per il tipo di vaccino somministrato. Detta certificazione ha validità di 9 mesi dalla somministrazione della seconda dose; B) che sono trascorsi 15 giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino. Detta certificazione è valida fino alla somministrazione della seconda dose prevista per il completamento del ciclo vaccinale; C) dell'avvenuta guarigione dall'infezione SARS-COV-2, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto. La certificazione ha durata di 6 mesi; D) della sottoposizione all'esame diagnostico molecolare del tampone rino-faringeo per covid-19 e/o sottoposizione all'esame del tampone antigenico, con esito negativo eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza.

Per quanto riguarda i proprietari di seconde case non residenti in Sardegna, l'ordinanza del 17 marzo scorso viene prorogata sino al 15 giugno ma cessano di avere efficacia gli articolo che disponevano che l'accesso era "consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di salute".

DATI COVID SARDEGNA Sono 56.613 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 22 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.301.176 tamponi, per un incremento complessivo di 2.276 test rispetto al dato precedente. Si registra un nuovo decesso (1.460 in tutto). Sono invece 145 (-5) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre sono 14 (-2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.644 e i guariti sono complessivamente 42.350 (+81).

Sul territorio, dei 56.613 casi positivi complessivamente accertati, 14.803 (+6) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.635 (+7) nel Sud Sardegna, 5.154 (+2) a Oristano, 10.849 (+5) a Nuoro, 17.158 (+2) a Sassari.