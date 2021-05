Sardegna, ecco le linee guida per le regioni in bianco: stop a limite 4 persone al tavolo, resta green pass

Si pensava potesse essere rimosso, invece rimane obbligo green pass per ospiti matrimoni, battesimi e comunioni

Di: Giammaria Lavena

Cambiamenti in arrivo la prossima settimana in Sardegna. Nelle zone bianche - l'Isola lo diventerà lunedì 31 maggio - verrà eliminato il limite di 4 persone al tavolo in ristorante. Sì alle docce in piscine e palestre.

Resta invece l'obbligo di green pass - che certifica due dosi di vaccino, test negativo nelle 48 ore prima o guarigione dal Covid - per gli ospiti di matrimoni, battesimi e comunioni.

Queste le nuove linee guida delle Regioni.