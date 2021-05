Tre incidenti nel pomeriggio nel Nuorese, alcuni coinvolti trasferiti in ospedale

Tre differenti situazioni tutte nel pomeriggio. Ecco dove e in quanti sono stati coinvolti

Di: Giammaria Lavena

Triplo incidente questo pomeriggio nel Nuorese.

Il primo intorno alle 15,30, sulla ss 131 dcn, presso la località “Marreri”. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro a seguito del sinistro occorso ad un'auto che per cause in corso di accertamento ha cozzato violentemente il guardrail. Fortunatamente il conducente non ha riportato conseguenze.

Il secondo alle 18, quando la squadra dei Vigili del Fuoco di Sorgono è intervenuta nella sp 71, nel tratto fra Samugheo e Busachi. Giunti sul posto i soccorritori hanno soccorso e provveduto a liberare due passeggeri dall'abitacolo di uno dei veicoli coinvolti (una piccola utilitaria ed un fuoristrada). I due sono stati assistiti e trasportati all’ospedale di Oristano dal servizio sanitario 118.

Il terzo invece alle 19,15 e l'intervento è ancora in atto. Si tratta di un tamponamento a catena fra due vetture e un furgoncino. L’incidente si è verificato nel tratto viario all’interno della galleria di Prato sardo sulla ss 131 dcn, momentaneamente ridotto ad una sola carreggiata per i due sensi di marcia a seguito di lavori. I passeggeri delle vetture hanno riportato delle contusioni per cui i sanitari del 118 hanno provveduto a stabilizzarli ed a trasferirli al San Francesco per ulteriori accertamenti.

Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco e la Polstrada di Nuoro. Interessato anche il servizio veterinario a seguito del coinvolgimento di alcuni cani trasportati dal furgoncino.