Nasce il progetto "Dami sa manu". Doppio Cd e iniziative per raccolta fondi reparti Covid sardi

Ideato dall'olianese Luca Atzori, si prefissa di raccogliere fondi da poter poi devolvere ai reparti Covid sardi. Un progetto nato "per ringraziare gli operatori sanitari per il lavoro svolto in questi mesi di pandemia"

Di: Giammaria Lavena

"Dami sa manu", è il titolo del progetto ideato da Luca Atzori, cantante a tenore di Oliena, ideato per raccogliere fondi da destinare ai reparti Covid di tutta l'Isola. Si tratta di un doppio Cd e una serie di iniziative a scopo benefico; tra queste anche un videoclip con i medici e gli infermieri dell'Ospedale San Francesco di Nuoro che, in tuta e mascherina, si muovono al ritmo di ballo sardo.

"Grazie all'associazione 'Boches a Tenore' che ha creduto sin da subito all'iniziativa e coinvolgendo diversi artisti sardi siamo riusciti a mettere assieme questo progetto che vuole ringraziare gli operatori sanitari per il lavoro svolto in questi mesi di pandemia - racconta Atzori all'Ansa -, combattendo contro il Covid 19. Ora stiamo raccogliendo le donazioni, anche attraverso la vendita del doppio Cd. Successivamente contatteremo l'Ats per definire il trasferimento dei fondi".

Il videoclip degli operatori sanitari nuoresi condiviso sui social rientra in questo progetto: "Abbiamo chiesto di poter avere un loro contributo filmato ed è nato questo video che è un ballo simbolo di vita, di unione e di rinascita, dopo la difficile situazione create dalla pandemia. Si sono aggiunti poi sponsor e diverse amministrazioni - conclude - che collaborano oggi per portare avanti questa campagna di solidarietà".