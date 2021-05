Siniscola Rintracciati due minori fuggiti da comunità, accompagnatori denunciati per favoreggiamento

Durante un controllo a un'auto i carabinieri avrebbero sorpreso all'interno dell'abitacolo due minori fuggiti nei giorni scorsi da altrettante comunità. Insieme a loro altre tre persone, maggiorenni, deferite per favoreggiamento

Di: Giammaria Lavena

Nella giornata di ieri, i carabinieri della Stazione di Siniscola, in servizio perlustrativo specifico, hanno rintracciato il minore allontanatosi lo scorso 25 maggio dalla comunità “Il Piccolo Principe” di Cagliari, in cui si trovava a seguito del tentato omicidio di un altro minore, avvenuto nel mese di gennaio ed in concorso con due coetanei.

Nel corso di un controllo a un'auto nella zona industriale del paese, i militari hanno notato che all’interno dell'abitacolo erano cinque persone, tra cui, oltre al minore ricercato, anche un’altra ragazza, anch’essa minorenne, allontanatasi dalla comunità “Il Sentiero del Sole” di Selargius il 21 maggio scorso, in cui si trovava per un'altra vicenda.

I due, in seguito alle ordinanze di misura cautelare emesse dai Tribunali per i Minorenni di Sassari e di Cagliari, sono stati ricollocati dai carabinieri rispettivamente presso l’Istituto Penale Minorile di Quartucciu e presso la comunità selargina.

Il ragazzino è stato anche deferito in stato di liberà all’Autorità giudiziaria per i minorenni di Sassari poiché trovato in possesso di un coltello, senza giustificato motivo. I tre accompagnatori presenti in auto, maggiorenni, tra cui alcuni parenti del minore per il quale erano in atto le ricerche, sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di favoreggiamento personale.