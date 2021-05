Sinnai. Pineta in fiamme per la seconda volta in due giorni

Indagini in corso per chiarire le cause del rogo

Di: Giammaria Lavena

Fiamme nel pomeriggio nella pineta di Sinnai, che già ieri era stata coinvolta da un rogo. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Forestale e i volontari.

Successivamente è arrivato un elicottero del Corpo, che ha effettuato i primi lanci così da contrastare le fiamme e favorire interventi via terra.

Dopo l'analogo episodio di ieri il sospetto è che qualcuno abbia nuovamente seminato delle esche incendiarie. Sono in corso le indagini per chiarire la vicenda.