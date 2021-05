Droga. Perquisizioni a tappeto a Villasor: un arresto

Perquisizioni per cinque persone, 25enne in manette

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Villasor, i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito alle prime luci dell’alba un’operazione in collaborazione con i colleghi di Serramanna, Villamar e Nuraminis, nonché due unità del Nucleo Cinofili di Cagliari, con perquisizioni nei confronti di cinque persone del posto, gravate in passato da diverse denunce.

Al termine delle attività, i militari hanno tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 25enne disoccupato. Questi avrebbe occultato nella propria abitazione 22 grammi di hashish e 10 di marijuana, già suddivisi in dosi per la cessione.

Il tutto è stato posto sotto sequestro probatorio penale in attesa di essere inviato presso il RIS di Cagliari per le successive analisi di laboratorio. La Procura di Cagliari ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane in attesa del processo con rito direttissimo presso il Tribunale Cagliari.