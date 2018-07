Palio di Ollolai: vince Francesco Ferrari, fra i rioni si impone Sa Padule

Un nuovo grande successo di pubblico

Di: Redazione Sardegna Live

Il Palio degli Asinelli di Ollolai, giunto alla sua 17^ edizione, si conferma quale evento di punta dell'estate in Barbagia.

Sabato 14 luglio, nel circuito cittadino di piazza Marconi, è andata in scena in notturna l'ennesima grande festa di agonismo, musica e spettacolo che ha registrato ancora una volta uno straordinario successo di pubblico.

Le esibizioni dei Dilliarana, degli Sbandieratori e Musici di Borgo Moretta (Alba, Piemonte) e dell'Associazione Storica Quartiere Castello (Iglesias) hanno animato un'evento già di per sé ricco di emozioni e fascino.

La Pro Loco di Ollolai, guidata dal presidente Pier Paolo Soro, in collaborazione con l'amministrazione comunale, è stata capace negli anni di definire un appuntamento che richiama nel paese di Ospitone migliaia di visitatori e turisti da ogni parte dell'isola.

La voce di Roberto Tangianu, affiancato dallo speaker Tore Budroni, ha raccontato al pubblico ollolaese i momenti di un Palio che non ha deluso le aspettative.

Dopo le tre batterie di qualificazione, il fantino toscano Francesco Ferrari ha portato a casa la prestigiosa vittoria in sella al somarello Caronte (Scuderia Ferrari), alle sue spalle Simone Mereu in sella a Dollaro (Scuderia Pistoleddu) e Giovannino Col in sella a Io Ci Provo (Scuderia Salaris).

Dopo il palio a premi, la 15^ edizione del Palu de sos vihinados che ha visto contrapporsi i rioni storici di Ollolai Sa Padule, Su Montricu, S'Istradone e Laralai. Il portacolori di Sa Padule Fabrizio Daga, in sella al somarello Asdrubale, ha avuto la meglio su tutti conquistando un meritato successo.

Al termine dell'evento, trasmesso in diretta da Sardegna Live, il cielo di Ollolai è stato illuminato a giorno grazie a un suggestivo spettacolo pirotecnico. Appuntamento al prossimo anno, dunque, per una nuova edizione ricca di sorprese.