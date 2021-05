Sassari. Attivate nuove linee per l'approvvigionamento idrico

In caso di interruzione dell'approvvigionamento dalle condotte del Coghinas, l'alimentazione verrà garantita quasi per intero dall’invaso del Cuga

Di: Redazione Sardegna Live

In caso di interruzione dell'approvvigionamento idrico dalle condotte del Coghinas, l'alimentazione per Sassari verrà garantita quasi per intero dall’invaso del Cuga attraverso due distinte linee di alimentazione già operative, con una importante limitazione di eventuali disservizi. "È il primo risultato - si legge in una nota diffusa dalla Regione - dell’attività coordinata dall’Assessorato dei Lavori Pubblici per la città di Sassari, al centro di un incontro di carattere tecnico a cui hanno partecipato l’Agenzia del distretto idrografico della Sardegna, Adis, l’Ente acque della Sardegna, Enas, l’Ente di governo d’ambito, Egas, il Gestore del servizio idrico, Abbanoa, e il Consorzio di Bonifica della Nurra".

Contestualmente, è stata avviata anche una seconda fase di interventi articolati con due differenti tempistiche: "Entro un mese sarà realizzato un terzo collegamento fra le condotte irrigue del Consorzio di Bonifica della Nurra e quelle di Enas, che garantirà, insieme a quelli già attivati, l'intero fabbisogno del nord-ovest della Sardegna. Nei prossimi due mesi sarà terminato il quarto collegamento finalizzato a rendere ancora più flessibile il sistema di alimentazione alternativo".

"Grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti e chiamati a far parte del tavolo tecnico su Sassari, stiamo intervenendo in maniera decisa per evitare il ripetersi di situazioni critiche sul fronte dell’approvvigionamento idrico - spiega l’assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris -. Era fondamentale individuare un punto di arrivo, una soluzione a breve, a medio termine e a lungo termine per risolvere una emergenza divenuta oramai insostenibile. Oggi abbiamo ottenuto un primo importante risultato”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.

Nel corso dell’incontro si è fatto anche il punto con Egas e Abbanoa su due importanti interventi relativi alle adduttrici delle acque potabilizzate verso il centro abitato, ovvero il collegamento fra i serbatoi di Via Milano e Monte Oro, la cui progettazione è in fase avanzata, e il rifacimento di una delle condotte adduttrici, attualmente fuori esercizio, dal potabilizzatore di Truncu Reale al serbatoio di Monte Oro. Il collegamento tra i due serbatoi consente di raggiungere maggiore flessibilità nell’approvvigionamento idropotabile della città anche in caso di guasti. Con la realizzazione di questi ulteriori interventi potrà essere garantita maggiore flessibilità all'approvvigionamenti idrico ai principali serbatoi urbani della Città di Sassari e ridurre l'incidenza dei disservizi derivanti dai malfunzionamenti alle condotte esistenti.