Effettua improvvisa inversione a U e si scontra con scooter sulla sp73

L'improvvisa inversione di rotta causato l'impatto. Il centauro è stato trasferito all'ospedale di Olbia

Di: Giammaria Lavena

Una squadra della Stazione operativa 115 di Olbia è intervenuta questa mattina per un incidente stradale sulla sp73 Olbia - Porto Cervo. In collaborazione con i sanitari del 118 hanno assistito i conducenti alle prime cure mediche e messo in sicurezza l’area dell’incidente.

Nella circostanza una Hunday condotta da un’uomo di mezza età, diretta a Porto Cervo, avrebbe effettuato all’improvviso un'inversione ad “U” mentre sopraggiungeva uno scooter di grossa cilindrata, anch’esso condotto da un uomo di mezza età.

L’impatto è stato inevitabile. Per il centauro è stato predisposto il trasporto all’ospedale di Olbia con l’autoambulanza medicalizzata. Sul posto carabinieri per i rilievi e accertamenti del caso.