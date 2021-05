Gonnesa. Trovato in possesso di quasi mezzo chilo di marijuana: arrestato 18enne

Si trova ai domiciliari in attesa del processo che si svolgerà questa mattina

Di: Giammaria Lavena

Stanotte alle 4, a Gonnesa, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Iglesias hanno tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 18enne, studente incensurato del luogo. Il ragazzo era stato sottoposto a un normale controllo per strada, a Portoscuso, qualche ora prima, intorno alle 23.

A seguito di una perquisizione personale sarebbe stato trovato in possesso di 16 grammi di marijuana e della somma in contanti di 205 euro, probabile provento di attività di spaccio. La conseguente perquisizione domiciliare avrebbe permesso di rinvenire ulteriori 450 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per le successive analisi di laboratorio che verranno affidate ai carabinieri del Ris di Cagliari. Al termine delle attività di documentazione di quanto accaduto, il giovane è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del processo con rito direttissimo fissato per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.