Ambulanza incendiata a Sassari: raccolta fondi per riacquistare il mezzo

I volontari 118 di Sassari aprono una raccolta fondi dopo la triste vicenda che ha visto coinvolto uno dei mezzi di soccorso, dato alle fiamme due giorni fa

Di: Giammaria Lavena

"Cari Amici, come molti di voi sapranno ieri sera la nostra nuova ambulanza ha terminato il suo servizio e la sua esistenza fra le fiamme di un rogo doloso. Non commenteremo oltre la meschinità di un gesto che si descrive da sé. Sassari Soccorso, grazie all'opera dei propri meravigliosi volontari, ha sempre investito nell'acquisto di veicoli moderni e sicuri per il bene della popolazione, ed in questo anno difficile per tutti ci siamo impegnati ancor più nel garantire il supporto e la nostra presenza: è il nostro Credo, è quello che facciamo con passione e dedizione".

Così sulle pagine social il servizio 118 di Sassari, dopo la triste vicenda di due giorni fa, quando qualcuno ha appiccato fuoco ad uno dei mezzi nel quartiere di Latte Dolce danneggiandolo irrimediabilmente. "In queste ore ci stanno arrivando tantissime telefonate, mail, messaggi di supporto ed incoraggiamento da colleghi e persone che semplicemente apprezzano quello che facciamo. Grazie, perché la vostra presenza ci aiuta a superare questo momento decisamente sconfortante".

"Abbiamo bisogno del vostro supporto per poter acquistare in breve tempo una nuova ambulanza - spiegano - e perciò, in maniera differente rispetto alla nostra tradizione, apriremo una raccolta fondi della quale vi informeremo su ogni euro che riusciremo a mettere da parte. Rialziamoci insieme, a voi la nostra gratitudine".

A seguire i dati:

IBAN: IT87E0306909606100000015359

Intestato a: Sassari Soccorso

Causale: Rialziamoci insieme