Ubriaca aggredì con calci e pugni i poliziotti, Daspo urbano per una giovane nuorese

Per sei mesi non potrà accedere ai locali pubblici di somministrazione di bevande alcoliche del suo quartiere

Di: Redazione Sardegna Live

Il Questore di Nuoro, a seguito dei gravi disordini verificatisi sabato scorso nel quartiere Istiritta, ha disposto nei confronti della ragazza arrestata per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale la misura di prevenzione e il divieto di accesso alle aree urbane cosiddetto “D.AC.UR.”

Secondo quanto emerso, la diciannovenne, lo scorso fine settimana, in evidente stato d’ebbrezza aveva aggredito con calci e pugni gli agenti intervenuti per sedare una rissa.

Il provvedimento prevede che la ragazza per sei mesi non possa accedere in esercizi pubblici di somministrazione di bevande alcoliche anche da asporto, in un perimetro circoscritto alla via Istiritta e alle vie confinanti. Tra l’altro la giovane non potrà stazionare nelle vicinanze dei locali che insistono in quel quartiere.

La misura di prevenzione emessa è stata disposta dopo una serie di movimentati episodi, che stanno incidendo negativamente sulla vivibilità del quartiere e sull’ordine e la sicurezza pubblica in generale del capoluogo barbaricino.

"Ulteriori controlli - fa sapere la Questura - saranno assicurati anche il prossimo weekend per verificare il rispetto delle misure finalizzate al contenimento del fenomeno pandemico in atto e innalzare i livelli di sicurezza nel centro storico di Nuoro".