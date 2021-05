Sanità digitale. Menzione speciale Regione Sardegna al premio del Politecnico di Milano

Nieddu: "Riconosciuta la nostra capacità di innovare"

Di: Giammaria Lavena

Sanità sarda all’avanguardia. Nella giornata di ieri l’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano ha nominato i vincitori dell’edizione 2021 del Premio Innovazione Digitale in Sanità assegnando alla Regione Sardegna una menzione speciale nella categoria “Servizi al cittadino” per il progetto “Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0”, oggi in fase avanzata di sviluppo, che migliora l’attuale strumento tecnologico integrando nel FSE nuove funzionalità.

Il progetto della Regione è risultato fra quelli maggiormente innovativi tra sessanta candidature. "Siamo fermamente convinti - dichiara l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - del ruolo che le nuove tecnologie rivestono in ambito sanitario, per migliorare le cure e i servizi ai cittadini. Oggi più che mai un ruolo centrale anche alla luce dell’emergenza pandemica, che sta cambiando radicalmente il modo di concepire l’assistenza sanitaria a livello mondiale".

"La Sardegna è stata fra le prime regioni ad attivare, d’ufficio, il Fascicolo Sanitario elettronico per tutti i cittadini proprio nella prima fase della pandemia - spiega -. Continuiamo il percorso sulla strada che abbiamo tracciato e il riconoscimento ricevuto nell’ambito del Premio Innovazione Digitale in Sanità conferma le potenzialità espresse dal nostro territorio, in grado di produrre soluzioni innovative che possono essere d’esempio per tutti".