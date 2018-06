Litiga con la compagna e le incendia la casa: 42enne denunciato

L'appartamento, situato in via Trexenta di proprietà dell’azienda regionale per l’edilizia abitativa, veniva letteralmente avvolto dalle fiamme mentre il piromane pregiudicato si dava a precipitosa fuga

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della stazione di Pirri unitamente ai militari del Norm Radiomobile di Cagliari, al termine degli accertamenti del caso, hanno denunciato un pregiudicato, classe 1975, di Pirri, sottoposto alla misura della libertà controllata, per il reato di danneggiamento aggravato seguito da incendio.

L’uomo, intorno alle 22 di ieri sera per motivi verosimilmente riconducibili a un forte litigio con la 40enne compagna convivente, aspettava l’uscita dall’appartamento di quest’ultima, per appiccarvi il fuoco. L'appartamento, situato in via Trexenta di proprietà dell’azienda regionale per l’edilizia abitativa, veniva letteralmente avvolto dalle fiamme mentre il piromane pregiudicato si dava a precipitosa fuga.

Subito dopo intervenivano i Carabinieri che, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, a scopo cautelativo, facevano evacuare i sette appartamenti del condominio e avvia amo le ricerche Del malvivente. Nella circostanza interveniva anche il personale sanitario del 118 che non riscontrava alcun ferito. Le ricerche davano esito positivo, infatti i carabinieri riuscivano a rintracciare il pregiudicato nei pressi dell’abitazione e lo conducevano presso gli uffici della stazione di Pirri per la redazione degli atti ed il formale suo deferimento in stato di libertà.

Nella circostanza l’ambulanza intervenuta trasportava presso il pronto soccorso del Brotzu una bimba di appena tre mesi, figlia di uno degli occupanti dello stabile che preoccupato ne richiedeva una visita. Attualmente sulla minore non si riscontra alcun problema di salute.