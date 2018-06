Echi Lontani 2018: oggi l’ensemble Artificiosa

La formazione musicale francese di esibirà alle 21.00 nella Chiesa di Santa Maria del Monte

Di: Antonio Caria

Echi Lontani celebra la Festa Europea della Musica con “Stylus Phantasticus”, il concerto dell’Ensemble Artificiosa che si terrà oggi alle 21.00, nella Chiesa di Santa Maria del Monte a Cagliari.

Il gruppo, composto da Paul Monteiro (violino barocco), Pierre Descamps (violoncello barocco e al violoncello piccolo) e Julie Pumir (clavicembalo), nasce nel 2007 con l’obiettivo di rendere accessibile e fruibile al pubblico i più diversi stili della musica antica.

«Lo Stylus Phantasticus” – si legge nel testo di presentazione del concerto – è il più libero e meno trattenuto tra i metodi di composizione. Non è sottomesso a nulla, né alle parole, né ai soggetti armonici; è stato creato per mostrare la propria abilità, e per rivelare le regole segrete dell’armonia».

Il gruppo arriva nel capoluogo sardo in rappresentanza del Dipartimento di musica antica del Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, tra le istituzioni musicali più prestigiose della Francia. Tra i brani che saranno eseguiti, Froberger, Von Biber, Pandolfi Mealli e Bach.