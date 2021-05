Coldiretti, l’addio al coprifuoco è importante per la ristorazione

Sardegna, Molise in zona bianca con 3,1 milioni di italiani

Di: Redazione Sardegna Live

Doppio turno e un incremento degli incassi con l’abolizione del coprifuoco. Lo sottolinea la Coldiretti che, sulla base di una propria analisi, stima che sono 3,1 milioni gli italiani residenti in Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise che a partire dall'inizio della prossima settimana dovrebbero entrare in zona bianca, dove è previsto il "superamento delle limitazioni orarie alla circolazione e alle attività", fermo restando il rispetto degli obblighi sull'utilizzo delle mascherine e il distanziamento. Un''opportunità che, dopo le prime tre regioni, potrebbe essere colta dal 7 giugno anche da Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto in un percorso che dovrebbe concludersi all'inizio di luglio con l'Italia tutta bianca.

Le limitazioni degli orari in vigore, precisa la Coldiretti, colpiscono soprattutto gli agriturismo perché situati in aree lontane dalle città e quindi raggiungibili in tempi più lunghi dagli ospiti provenienti dai centri urbani. Il via libera dal 1° giugno ai pasti al coperto a pranzo e a cena, ricorda infine la Coldiretti, consente la riapertura di circa 180 mila realtà della ristorazione lungo tutta la Penisola che non dispongono di spazi all'aperto.