Domenica 24 giugno gita a Cagliari promossa dal Comune

Prevista la visita al museo archeologico nazionale e ai sotterranei di Sant’Eulalia

Di: Antonio Caria

Promuovere «vita di relazione, culturale e sociale, con l’apporto di programmi mirati a soddisfare le richieste di facilitazione di inserimento sociale e di organizzazione dei diversi momenti di svago e di aggregazione sociale».

Sono questi gli obiettivi dell’Amministrazione comunale di Pozzomaggiore che ha promosso, per la giornata di domencia 24 giugno, una gita culturale a Cagliari. In programma la visita al museo archeologico nazionale e ai sotterranei di Sant’Eulalia, oltre che il pranzo al Poetto.

La quota di partecipazione è di 50 euro per i residenti (pranzo, ingresso ai siti mentre il costo del trasporto è a carico del Comune) e di 58 per i non residenti (pranzo, trasporto e ingresso ai siti). Gli interessati possono presentare la domanda di adesione all’Ufficio Informacittadino.