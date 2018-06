In casa una piantagione artigianale di marijuana: 38enne in manette

Scoperta dai Carabinieri la produzione di stupefacente: oltre alle piantine, alla marijuana già essiccata, anche hashish

Di: Alessandro Congia

Nella sua abitazione del quartiere di Bonaria a Cagliari, aveva progettato e realizzato una serra per coltivare marijuana, ma Simone Lecca, 38enne, di Cagliari, non aveva fatto i conti con i controlli dei militari dell’Arma.

Durante il blitz i militari del Nucleo Operativo Provinciale hanno trovato anche il kit per la coltivazione illecita: fertilizzanti, lampade alogene, ventilatori, mentre le piantine (una decina di altezza superiore ad un metro), sono state sequestrate.

I Carabinieri hanno anche rinvenuto 400 grammi di marijuana,30 grammi di hashish e tutto l’occorrente per confezionare la droga. Lecca è agli arresti domiciliari, mentre la direttissima è fissata per giovedì 21 giugno in Tribunale: l’accusa è di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.