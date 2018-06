Rumeno ricercato dalla Procura di Lucca: catturato e arrestato a Tortolì

L'uomo in carcere a Lanusei a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di ieri, 16 giugno, personale del Commissariato di Polizia di Stato di Tortolì ha tratto in arresto I.L., quarantacinquenne rumeno, a carico del quale risultava un ordine di cattura, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere del Gip di Lucca.

Nell’ambito di un predisposto servizio di prevenzione e repressione dei reati, personale dell’U.C.T. del Commissariato di Polizia di Stato di Tortolì ha proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due soggetti, entrambi pregiudicati. Dagli accertamenti è emerso un ordine di cattura a carico del rumeno, che è stato quindi tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Lanusei, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.