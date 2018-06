Una quinta edizione di “StoricaMente” all’insegna delle novità

Il festival del romanzo storico promosso da Isperas avrà inizio il 6 ottobre

Di: Antonio Caria

Il prossimo mese di ottobre si terrà la quinta edizione di “StoricaMente-Festival Letterario del Romanzo Storico”, promosso dall’Associazione Culturale Intercomunale “Isperas” guidata da Angelo Deriu e dalle Amministrazioni comunali di Cossoine, Semestene, Mara, Pozzomaggiore, Romana e Villanova Monteleone.

Un’edizione contrassegnata dalle novità: la prima sarà l’ingresso proprio dei Comuni amministrati da Lucia Catte (Romana) e Quirico Meloni (Villanova Monteleone). Una manifestazione che, in questi ultimi quattro anni, è riuscita a coinvolgere tanti estimatori di questo genere letterario che si sono ritrovati nelle varie località del festival, oltre che per assistere alla presentazione dei libri, anche per poter ammirare i le loro bellezze artistiche e paesaggistiche.

Il festival si terrà nelle giornate del 6-7-20 e 21 ottobre per un totale di 6 incontri che richiameranno 12 tra i più importanti scrittori del panorama regionale e nazionale, legati sempre al romanzo storico.

Secondo quanto trapela in ambienti “Isperas”, quest’anno il festival ospiterà uno dei maggiori scrittori “Storici” a livello europeo. Non solo novità, ma anche conferme. Una su tutte, la collaborazione con il Liceo Scientifico di Pozzomaggiore che, nelle mattine del 6 e 20 ottobre, accoglieranno alcuni degli ospiti del festival che avranno modo di interloquire e rispondere alle domande che saranno poste, sulla base dell’ottima esperienza della scorsa edizione, direttamente dalle ragazze e dai ragazzi dell’Istituto.

Inoltre, l’Associazione “Isperas” intende coinvolgere altre Associazioni per rendere la manifestazione ancora più suggestiva, anche attraverso la promozione del territorio.