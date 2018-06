Auto si schianta contro il tram: disagi al traffico

Sul posto gli agenti della Municipale, ancora poco chiara la dinamica

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale in via Puccini all'altezza della linea ferrata della metropolitana. Un cagliaritano di 79 anni, alla guida di una Toyota Yaris, impegnava il passaggio a livello della metropolitana leggera scontrandosi con il convoglio della metro in transito.

Nel sinistro nessun ferito. La via Puccini e la linea della metro sono rimasti bloccati per circa 30 minuti e la Polizia Municipale oltre ad essere impegnata per i rilievi del sinistro, ha operato le opportune deviazioni al traffico.