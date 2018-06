“Buggerru in festa”: spettacolo di danze, suoni e colori tra mare e miniere

Sabato 7 luglio sfilata dei costumi tradizionali dell’Isola e 1° Rassegna Regionale del Folklore

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà un grande festa, con Gruppi in costume provenienti da tutta la Sardegna, tanti suoni, danze, ritmi e un’invasione di colori senza precedenti. Le espressioni popolari viaggiano legando i fili che legano i passati delle comunità, diversificando per ciascuna di esse le qualità che rendono unici i vari centri dell’isola.

“Buggerru in Festa” apre le porte dell’accoglienza e le riunisce tutte, organizzando un grande spettacolo di danze, suoni e colori tra mare e miniere, con la Prima Rassegna regionale del Folklore e dell’identità e con la partecipazione di decine di formazioni in rappresentanza della cultura popolare, le quali inonderanno una meravigliosa sfilata lungo la via principale del paese, animata dai balli e dalle note prodotte dagli strumenti della tradizione e dal coinvolgimento del pubblico presente.

Tutte le formazioni, al termine della Sfilata rappresenteranno le danze di un repertorio vario e vasto sul grande palcoscenico allestito nel cuore di Buggerru, con vista sul mare.

Orgosolo, Samugheo, Quartu Sant’Elena, Villamassargia, Narcao, Gesturi, Selargius, Orosei, San Nicolò d’Arcidano, Serbariu, Settimo San Pietro sono alcuni dei centri che hanno già aderito all’invito aperto, inoltrato dalle Cooperative Piccola Parigi e Feminas di Buggerru, promotrici dell’evento, ma non mancheranno la Gallura con Luogosanto, il Baridadu con Sorradile, il Logudoro con Uri, il Goceano con Bottidda, solo per fare alcuni esempi, cosi come Roberto Tangianu e le launeddas, Peppino Bande con l’organetto e tanti altri artisti della nostra terra.

I Tamburini e Trombettieri di Oristano apriranno la manifestazione che si svolgerà sabato 7 luglio a partire dalle ore 18.00, presentata da Giuliano Marongiu e trasmessa in diretta satellitare da Sardegna Live.

Il paese ospitante sarà parte dell’incontro con un’ampia formazione che indosserà gli abiti che nei diversi periodi della sua storia hanno caratterizzato usi e costumi del contesto sociale. La località turistica a sud dell’Iglesiente organizza numerosi eventi nel corso dell’anno, intensificando la promozione turistica durante la stagione estiva con manifestazioni che tengono alta la fama conquistata agli inizi del XX° secolo, quando il paese veniva chiamato la “Piccola Parigi”, grazie all’intraprendenza dei dirigenti minerari che avevano ricreato un ambiente culturale e sociale di grande vivacità.

Tutti i Gruppi che volessero aggiungersi alla prima grande festa del Folklore di Buggerru, possono farlo contattando il numero 3496678718.