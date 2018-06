Tenta di rubare uno scooter in sosta: pregiudicato in manette

La Polizia di Stato ha arrestato Pierpaolo Ermatosi, 46enne, cagliaritano, pluripregiudicato, perché resosi responsabile del reato di furto aggravato

Di: Alessandro Congia

Al 113 sono giunte diverse segnalazioni che indicavano un uomo intento a manomettere il blocco dell’accensione di uno scooter parcheggiato nella Via Sant’Alenixedda.

L’intervento degli agenti delle Volanti è stato immediato. Al loro arrivo hanno subito individuato l’uomo, che nel contempo era già riuscito a spostare lo scooter dall’area del parcheggio, mentre si accingeva a metterlo in moto per allontanarsi in direzione di Piazza Giovanni XXIII°.

Il ladro, riconosciuto dagli stessi operatori per i suoi numerosi precedenti di polizia, alla vista delle volanti ha gettato a terra gli “strumenti del mestiere” ovvero una tenaglia, un martello, un cacciavite ed un coltello da cucina e dopo aver messo il cavalletto allo scooter, è stato bloccato dagli agenti. I poliziotti hanno trovato, inoltre, ben occultati nella cintura dei pantaloni, uno spadino ed un coltello a serramanico che insieme agli altri attrezzi sono stati sequestrati.

Sul posto è arrivato anche il proprietario, il quale dopo avere formalizzato la denuncia ha ripreso il possesso del mezzo. L’Ermatosi è stato tratto in arresto per furto aggravato e su disposizione del P.M. di turno è stato condotto presso la sua abitazione dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna.