Prosegue il viaggio di Aquarius, si trova al largo dell'Asinara. Ecco la posizione in diretta

Nella notte una sosta nelle acque di Olbia

Di: Redazione Sardegna Live

Prosegue la traversata della nave Aquarius che, diretta verso il porto di Valencia, sta circumnavigando la Sardegna per evitare le insidie del mare aperto. 

Durante la notte, la nave scortata dall'imbarcazione Dattilo della Guardia costiera, ha fatto sosta nelle acque di Olbia dove, come spiegato in un tweet ufficiale dall'Ong SOS Mediterranée: “La Aquarius naviga lungo alla costa italiana, e per proseguire il lungo viaggio verso Valencia, ha dovuto ricevere un rifornimento dalla Guardia costiera italiana, partita dalla Sardegna: noci, banane essicate, zuppe liofilizzate e giocattoli”.

In questo momento il convoglio si trova al largo dell'isola dell'Asinara. Potrete seguire in diretta il viaggio di Aquarius nella mappa sottostante.