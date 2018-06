Aquarius è diretta in Sardegna, ecco la posizione in tempo reale

La rotta è cambiata durante la notte, seguiamo insieme il viaggio dei migranti

Di: Redazione Sardegna Live

La rotta è cambiata durante la notte. La nave Aquarius punta verso la Sardegna, scortata dalla nave Dattilo della Guardia costiera. A poche miglia di distanza dalle coste dell’isola non è ancora chiaro se è previsto un ormeggio.

Il cambio di rotta dovrebbe servire ad aspettare il miglioramento delle condizioni del mare, dal momento in cui nella prima parte del viaggio verso il porto di Valencia il meteo non è stato favorevole rendendo difficile la navigazione.

Una delle ipotesi è che la nave attracchi momentaneamente al molo del porto di Arbatax, ma non ci sono conferme ufficiali. Non è però difficile pensare che Aquarius prosegua il suo viaggio verso la Spagna, restando in rada e navigando sotto costa per sottrarsi all'insidia delle grandi onde affrontate nella prima parte della traversata.