Occhi aperti su Aquarius, Mauro Pili avverte: "Rotta verso la Sardegna, possibile direzione Arbatax"

"La nave ha cambiato rotta, non più verso la linea orizzontale verso Valencia, ma sta riparando verso la costa sarda”

Di: Redazione Sardegna Live

“La nave Aquarius sta navigando ad una velocità di 9 nodi verso la Sardegna non è escluso che tra qualche ora la nave chieda di attraccare in un porto sardo per le gravi condizioni in cui si troverebbe gran parte dei migranti a bordo”. E’ quanto sostiene il leader di Unidos Mauro Pili.

L’ex deputato sottolinea che “in una comunicazione di stanotte i responsabili a bordo della nave SOS mediterranee hanno fatto sapere che con onde alte 4 metri la navigazione sta diventando impossibile per questa ragione la nave ha cambiato rotta, non più verso la linea orizzontale verso Valencia, ma sta riparando verso la costa sarda”.

“A questo punto - sostiene Pili - non è da escludere che non si tratti solo di un cambio di rotta ma anche il tentativo di raggiungere un porto sardo, possibile quello di Arbatax vista la rotta della nave in questo momento, per mettere a riparo nave e passeggeri”.

“Non esiste ancora nessuna comunicazione ufficiale - sottolinea Mauro Pili -, ma è fin troppo evidente che il tracciato radar della nave punta dritto sulla Sardegna nelle prossime ore la decisione dovrà essere presa proprio per le condizioni a bordo della nave Aquarius e il rischio di un aggravamento della sicurezza”