Rapinatori seriali in trappola, 5 persone arrestate dalla Polizia

Un blitz in piena regola degli investigatori della Mobile, che in queste ore stanno effettuando numerose perquisizioni domiciliari nell’hinterland

Di: Alessandro Congia

Incursioni fulminee con conseguente rapina ai danni di altrettanti commercianti del circondario, una banda malavitosa che aveva creato un giro d’affari non indifferente.

Tutti i particolari dell’importante operazione saranno resi noti questa mattina, alle 11, durante una conferenza stampa che si terrà in Questura, tenuta dal dirigente della Squadra Mobile, Marco Basile. Per ora si sa che in manette sono finite 5 persone dedite alle attività illecite.