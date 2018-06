Villaggio Ateneo, svolta con i lavori: appaltate le opere di urbanizzazione

Dopo anni di beghe e contenziosi, l’amministrazione comunale da il via libera al cantiere

Di: Alessandro Congia

Le tempistiche per l'utilizzo delle somme derivanti dalla causa per l'escussione delle fideiussioni per il mancato completamento delle opere di urbanizzazione del villaggio Ateneo sono state rispettate perfettamente.

Quattrocentomila euro, centesimo più e centesimo meno: i lavori sono stati progettati e messi in gara entro il 2017, come richiesto dalla norma, fanno sapere dal Municipio di via Scipione, a Sestu.

Lia Sechi, assessore ai Lavori Pubblici: “Le opere sono state aggiudicate e ci consentiranno di completare i marciapiedi, l'illuminazione, l'impianto fognario delle acque bianche e la pavimentazione stradale del villaggio”.

Massimiliano Bullita, Vicesindaco, con delega all'Urbanistica: “Prevista anche la messa in sicurezza dello svincolo di ingresso al quartiere Ateneo con la realizzazione di una rotatoria, riqualificando così l'accesso al paese per chi arriva da Monserrato, soluzione che consente la realizzazione delle fermate del bus sia in andata che in ritorno”.

Paola Secci, Sindaco: “Risolvere i problemi legati alle urbanizzazioni era un nostro obbiettivo per dare risposte ai problemi sollevati dai residenti del villaggio, finalmente possiamo dire che si concretizzerà il tanto atteso intervento a beneficio dei residenti”.