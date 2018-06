Auto come ‘proiettile’ si ribalta sul viale Europa: feriti due giovani

Forse l’alta velocità o una distrazione: il mezzo si è ribaltato, poteva andare peggio

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa notte, a Monte Urpinu. Un 19enne di Cagliari, neopatentato, mentre percorre il viale Europa (prima della curva in discesa) con una Fiat 600, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, salendo sul marciapiede e sbattendo sul lampione danneggiando.

La piccola utilitaria si è ribaltata, strisciando per circa 50 metri sull’asfalto: incolume il conducente, ferita lievemente la passeggera, una 18enne di Cagliari che è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Marino con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.