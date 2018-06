‘Baby ladruncoli’ fanno razzia in un negozio della Marina: arrestati

I Carabinieri li hanno fermati, avevano rubato dentro un’attività commerciale di via Lepanto

Di: Alessandro Congia

Intorno alle 5 del mattino, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato tre minori (2 di Cagliari e 1 di Assemini), per il reato di furto aggravato in concorso.

I tre giovanissimi, classe 2001, 2002 e 2003, rompendo le zanzariere delle finestre del generi alimentari "Bangladesh" sito in via Lepanto, con destrezza asportato svariati alimenti, ma accorgendosi della presenza di uno dei dipendenti che aveva visto tutta la scena, si sono dati immediatamente alla fuga allontanandosi verso l’abitazione di uno dei tre minori, sita proprio in via Lepanto, dove venivano immediatamente rintracciati da una pattuglia del Norm Radiomobile Carabinieri intervenuti immediatamente sul posto, venendo pertanto tratti in arresto. Data la giovane età i tre minori su disposizione dell’autorità giudiziaria venivano affidati alle rispettive famiglie in stato di arresto.